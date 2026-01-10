La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico

La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán Xunta

La Costa da Morte es una de las zonas de Galicia que mayor interés despierta entre los amantes de la bicicleta por su diversidad paisajística que discurre entre playas, faros, molinos y ríos con recorridos adaptados a diferentes niveles y capacidades.

En su conjunto la comarca cuenta con cinco de las 82 rutas de interés paisajístico catalogadas por la Xunta, que suman más de 227 kilómetros con diferente dificultad, paisajes y patrimonio que a nadie deja indiferente.

De hecho, la Costa da Morte es de las comarcas gallegas que cuenta con más “rutas de gran valor paisaxístico” reconocidas, después de Ordes y Ferrolterra, con enclaves ya míticos como el Mirador do Ézaro que ha puesto a prueba las piernas de ciclistas de alto nivel de toda España y del mundo.

Camariñas

Una de las rutas ciclistas más emblemáticas de la zona incluida en la lista de itinerarios recomendados por la Xunta en ‘A paisaxe de Galicia en bici’ es la de Camariñas. Se trata de una ruta circular de 52,60 kilómetros y un desnivel de 799 metros, lo que supone una dificultad media. El recorrido empieza y acaba en el Museo de Man, en Camelle, y pasa por el faro de Cabo Vilán, “uno de los más emblemáticos de la costa gallega por el enclave donde fue construido”, según destacan desde la Xunta.

En esta ruta cicloturística también tienen protagonismo el Cementerio de los Ingleses, la duna rampante, el puerto de Santa Mariña, Arou y su paseo marítimo, así como los restos del jardín de Man, el alemán. Es una ruta que se puede realizar en cualquier época del año.

Monte Pindo

En el sur de la Costa da Morte, los amantes del ciclismo también pueden disfrutar de la ruta del Monte Pindo, que recorre parajes de Dumbría y Carnota. A diferencia de la camariñana, es un recorrido más corto (30,12 kilómetros), pero la dificultad es mayor, con dos tramos muy diferenciados. El primer tramo, de asfalto, es la subida hacia el Mirador do Ézaro, que ha sido final de etapa de La Vuelta a España. El segundo tramo discurre entre pistas anchas, subidas sostenidas y progresivas y un final en bajada.

“Esta ruta destaca principalmente por la belleza paisajística del entorno natural, con unas vistas al mar privilegiadas, de la playa de Carnota y marismas de Caldebarcos”, describen desde la Xunta. Otro punto emblemático del que se puede disfrutar en esta ruta es la desembocadura del río Xallas en la fervenza do Ézaro.

A Coruña-Malpica

La otra ruta costera está en el norte de la comarca, y va de A Coruña hasta Malpica. Es un itinerario “moi duro”, con 61,17 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado positivo de 1.236 metros, por lo que la preparación física de quien desea hacer esta ruta debe ser alta. Empieza en el Instituto Español de Oceanografía y discurre por el paseo marítimo coruñés, sigue por Arteixo y entra en la Costa da Morte a través de las pistas de Caión, para continuar por la playa carballesa de Leira, siguiendo “una costa muy atractiva y ciclable”.

La marisma de Baldaio, por la que pasa la ruta entre A Coruña y Malpica Xunta

La particularidad de esta ruta es el trazado de la marisma de Baldaio, que obliga a hacer un vadeo de 50 metros, por no disponer de pasarela en ese punto. La ruta recorre toda la costa carballesa y parte de la parroquia malpicana de Cambre, en la que se puede disfrutar de las vistas de las playas de As Torradas, Rías o San Miró, hasta finalizar en el propio pueblo de Malpica.

Carballo

Además de la ruta costera, Carballo también tiene un itinerario cicloturístico de interior de 42,55 kilómetros y una dificultad moderada, en el que los ciclistas pueden disfrutar de la ribera del río Anllóns hasta el Muíño das Salgueiroas.

A partir de allí, empieza el ascenso hasta lo alto del Monte Neme, desde donde se puede disfrutar de las vistas del Atlántico, para después volver hasta el punto de partida, que es la zona de San Martiño.

A Laracha

La de A Laracha, diseñada por el club ciclista Laracha en Dúas Rodas es otra de las rutas circulares por el interior de la Costa da Morte, pero con un grado de dificultad alto debido a sus mil metros de desnivel acumulado.

“Es una ruta apta para un usuario con buena preparación física pero está diseñada para personas que se inician por su baja complejidad técnica”, explica la ficha autonómica. El valor paisajístico de este itinerario está también en el entorno del río Anllóns, desde Gabenlle y hasta O Formigueiro.

También destacan en los 40 kilómetros de recorrido el mirador de Santa Clara, el monasterio de Soandres y el centro de interpretación dos Muíños da Auga da Costa da Morte, en la parroquia de Golmar. A estas cinco rutas cicloturísticas se podría sumar una sexta, de la comarca de Ordes, que pasa por el municipio de Cerceda a través de puntos tan emblemáticos como Meirama y el lago das Encrobas, para subir al Monte Xalo.