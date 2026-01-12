Mi cuenta

Bergantiños

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional

Comenzó el pasado viernes y consta de cuatro sesiones de una hora y media cada una

Redacción
12/01/2026 20:50
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día
EC
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Bergantiños (Afaaber) continúa con sus talleres de inteligencia emocional para llegar a las diferentes parroquias del municipio de A Laracha. Después del éxito conseguido en Caión y Coiro durante el pasado año, el 9 de enero comenzó un nuevo taller en el local social de Lemaio.

 Se imparte los viernes, entre las 11.30 y las 13.00 horas, a cargo de la educadora social de Afaber, Mónica Martínez. Los encuentros consisten en cuatro sesiones por parroquia, donde se tratan las temáticas relacionadas con la salud mental, trabajo de las emociones, risoterapia y musicoterapia. 

La risoterapia la que cuenta con una mayor aceptación entre las personas asistentes. Esta propuesta fue realizada por el Concello de A Laracha, incluida dentro del programa municipal dirigido a promover el envejecimiento activo, cuidado del cuerpo y de la mente y evitar la soledad no deseada mediante la promoción de la participación social. Afaber también continúa desarrollando sus actividades en otros concellos de la comarca.

