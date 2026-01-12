Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar

La Diputación acerca la obra"Papel 2.0" a varios institutos de la provincia 

Redacción
12/01/2026 20:55
Una escena de la obra "Papel 2.0"
Una escena de la obra "Papel 2.0"
IG
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La Diputación de A Coruña acaba de poner en marcha otra iniciativa educativa y cultural dirigida a la prevención del acoso escolar a través del teatro. La primera propuesta llegó ayer al instituto de Neda y hoy llegará a Oleiros. Mañana miércoles se podrá ver en el IES Alfredo Brañas de Carballo. 

Durante esta semana la propuesta llegará a seis institutos de la provincia coruñesa. En la Costa da Morte sólo estará en el centro carballés. “Papel 2.0” es una función de la compañía Ventrículo Veloz, que busca fomentar la reflexión crítica y el diálogo alrededor del bullying en las aulas. La obra, escrita y dirigida por Jose Padilla, es una pieza teatral dirigida al público adolescente que aborda la violencia del acoso escolar con humor ácido y un lenguaje próximo a los jóvenes.

 A partir de un hecho aparentemente trivial —el lanzamiento de rollos de papel higiénico en un aula— la obra construye un mosaico de escenas que reflejan la banalización del bullying desde múltiples perspectivas: alumnado, familias, profesorado, medios de comunicación y redes sociales.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa ceense de Lires

La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño
A. Pérez Cavolo
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional
Redacción
Belén do Campo en su visita a Corcubión este lunes

La Xunta impulsa la eficiencia energética en los equipamientos culturales de la Costa da Morte
Redacción