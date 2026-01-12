El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar

Una escena de la obra "Papel 2.0" IG

La Diputación de A Coruña acaba de poner en marcha otra iniciativa educativa y cultural dirigida a la prevención del acoso escolar a través del teatro. La primera propuesta llegó ayer al instituto de Neda y hoy llegará a Oleiros. Mañana miércoles se podrá ver en el IES Alfredo Brañas de Carballo.

Durante esta semana la propuesta llegará a seis institutos de la provincia coruñesa. En la Costa da Morte sólo estará en el centro carballés. “Papel 2.0” es una función de la compañía Ventrículo Veloz, que busca fomentar la reflexión crítica y el diálogo alrededor del bullying en las aulas. La obra, escrita y dirigida por Jose Padilla, es una pieza teatral dirigida al público adolescente que aborda la violencia del acoso escolar con humor ácido y un lenguaje próximo a los jóvenes.

A partir de un hecho aparentemente trivial —el lanzamiento de rollos de papel higiénico en un aula— la obra construye un mosaico de escenas que reflejan la banalización del bullying desde múltiples perspectivas: alumnado, familias, profesorado, medios de comunicación y redes sociales.