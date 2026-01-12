Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Formación docente en prácticas restaurativas en el IES Parga Pondal

El profesorado se formará este martes y miércoles en este tipo de resolución de conflictos 

Redacción
12/01/2026 20:20
Fachada el IES Isidro Parga Pondal
Fachada el IES Isidro Parga Pondal
IG
El instituto Isidro Parga Pondal de Carballo acogerá este martes y miércoles unas actividades sobre las prácticas restaurativas y la resolución de conflictos en el aula. Serán en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado (PFPP), por lo que están dirigidas a los profesionales docentes. 

El programa será impartido por Vicenç Rul Lan. La resolución de conflictos en círculos restaurativos abre la posibilidad a la participación de más personas que se vean afectadas por una misma situación problemática. La mediación es un proceso en el que solo pueden participar dos partes en conflicto, pero los círculos restaurativos se extienden a cualquier grupo social, tal como explican desde el centro educativo. 

