Formación docente en prácticas restaurativas en el IES Parga Pondal

Fachada el IES Isidro Parga Pondal IG

El instituto Isidro Parga Pondal de Carballo acogerá este martes y miércoles unas actividades sobre las prácticas restaurativas y la resolución de conflictos en el aula. Serán en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado (PFPP), por lo que están dirigidas a los profesionales docentes.

El programa será impartido por Vicenç Rul Lan. La resolución de conflictos en círculos restaurativos abre la posibilidad a la participación de más personas que se vean afectadas por una misma situación problemática. La mediación es un proceso en el que solo pueden participar dos partes en conflicto, pero los círculos restaurativos se extienden a cualquier grupo social, tal como explican desde el centro educativo.