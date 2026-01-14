Alumnado del Alfredo Brañas reflexiona sobre el bullying a través del teatro

Una escena de la función este miércoles en el IES carballés Alfredo Brañas Mar Casal

La obra “Papel 2.0”, promovida por la Diputación de A Coruña, llegó ayer al instituto Alfredo Brañas de Carballo para concienciar a los jóvenes sobre el ‘bullying’, la violencia del acoso escolar que afecta a muchos adolescentes. La función, escrita y dirigida por Jose Padilla, se acerca a los jóvenes a través de su propio lenguaje y con un humor ácido.

A partir de un hecho aparentemente inofensivo (el lanzamiento de rollos de papel higiénico dentro de un aula) la obra construye un mosaico de escenas que reflejan la banalización del bullying desde diferentes perspectivas: alumnado, familias, profesorado, medios de comunicación y redes sociales. El espectáculo pretende provocar una experiencia lúdica e incómoda a la vez, invitando a mirar de frente y reflexionar sobre esta realidad.