Bergantiños

La Asociación Campal prepara su cocido social para el 7 de febrero en Buño

Será en el restaurante Canta la Rana, con un precio de 40 euros para los adultos 

Redacción
14/01/2026 21:21
Cocido de Campal en su edición del pasado año
Cocido de Campal en su edición del pasado año
Raúl López Molina
Superadas las fiestas navideñas, el tejido asociativo y cultural emplaza a la celebración de los cocidos sociales, con la vista puesta en el Entroido. Este es el caso de la Asociación Cultural Campal, de Malpica. El colectivo alcanza la IV edición, a celebrar en el inicio del Carnaval, el día 7 de febrero. La cita será en el marco del restaurante Canta la Rana, de Buño, en Malpica. Aparte de la comida, que suele ser un completo cocido, se complementa el evento con música de disjockey Txiño Rock y Antony.

 El precio del servicio para adultos es de 40 euros por persona, y el menú infantil, a 20 euros. También se ofrece el servicio de bus para traslado, con el suplemento de 6 euros. Las anotaciones pueden hacerse hasta el día 5 de febrero, pero existe límite de aforo hasta 150 comensales. La sociedad es presidida por Manuel Ferreiro (Chiño), y el motivo de esta cita social es el de recaudar fondos para el tradicional festival de música rock en el puerto de Malpica, y a su vez también realizan otras iniciativas como sardiñadas en el verano. 

Por otra parte, ante las próximas fiestas populares de Entroido del venidero mes de febrero, el Concello de Dumbría desde el área de Cultura emplaza a la comunidad vecinal y colectivos culturales a una reunión para organizar la tradicional comparsa municipal. El acto será mañana viernes, día 16 de enero, desde las 18.30 horas en el Albergue do Conco, para coordinar la agenda y cartel de fiestas, en las que dicho sea de paso, suelen sumarse cientos de personas.

