Bergantiños

La CMAT presentará en Fitur su nueva campaña turística

Será el día 22 en la feria madrileña más importante para el sector turístico

Redacción
14/01/2026 21:03
Alcaldes y miembros de la CMAT en Fitur el pasado año
Alcaldes y miembros de la CMAT en Fitur el pasado año
IG
La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) estará de nuevo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que comienza la próxima semana en Madrid. La entidad presentará de forma oficial su nueva campaña promocional el próximo 22 de enero, que lleva por título ‘Costa da Morte: onde a terra fala e o ceo responde’. 

El lema resume la esencia del territorio y su forma única de relacionarse con el paisaje, la cultura y la experiencia turística. La campaña nace de la convicción de que la Costa da Morte es más que un destino. “É carácter, é memoria viva. Un territorio onde o mar, a terra, o vento, o silencio e a luz dialogan constantemente con quen o habita e con quen o visita. Un lugar onde as experiencias non se constrúen de maneira artificial, senón que xorden da autenticidade do propio territorio”, apuntan desde la entidad. 

La CMAT puesta por proyectar un modelo de destino coherente con lo que la Costa da Morte es. “Un territorio vivo, habitado e con cultura propia, onde a paisaxe non se decora, as tradicións non se representan e a hospitalidade non se forza”, subrayan desde la propia asociación. Así, su principal apuesta es un turismo respetuoso, sostenible y conectado con las personas que residen y construyen el propio territorio. En este sentido, la Costa da Morte destaca por sus elementos estratégicos como destino: la riqueza de su naturaleza, patrimonio y arqueología, su historia y su gastronomía, basada en los productos del mar y de la tierra, elaborados con recetas tradicionales que mantienen viva su identidad.

 En el video de la nueva campaña se recorren lugares clave del territorio, mostrando la belleza y la identidad de la Costa da Morte, con voces reales de sus vecinos como Josiño Mira, Fran Rodríguez, Tania Carreira y Virgina Barros, que describen algunos de los lugares a visitar. La presentación en Fitur será también una oportunidad para reforzar el trabajo conjunto con instituciones y entidades que apoyan este modelo de desarrollo turístico. 

La CMAT quiere poner en valor el apoyo continuado de Turismo de Galicia y de la Diputación de A Coruña, que acompañaron el proyecto desde sus inicios y comparten la idea de construir un destino turístico basado en la calidad, en la sostenibilidad y en la identidad.

