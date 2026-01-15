A Laracha muestra sus atractivos al grupo de intercambio juvenil

Recepción al grupo de intercambio juvenil este jueves en Caión EC

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, presidió ayer la recepción oficial a los participantes venecianos y georgianos del programa de intercambio juvenil que estos días se encuentra en Galicia, en un acto celebrado en el centro sociocomunitario de Caión.

El regidor dio la bienvenida la expedición y puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan el conocimiento mutuo entre países, el intercambio cultural y la participación activa de la juventud en proyectos europeos. López Varela ya visitó el pasado martes el Parlamento de Galicia con este mismo grupo, formado por venecianos que son alumnos de Il Polo Tecnico Profesionale di Venezia “Vendramin Corner”, y por miembros del Centro de Lengua y Cultura Española “Abanico” de Tiflis, la capital de Georgia.

La visita se enmarca en la segunda fase del programa de intercambio que el pasado verano permitió a jóvenes laracheses desplazarse a los dos destinos. En la recepción también se proyectó un video promocional del municipio para que los visitantes pudiesen conocer mejor este territorio y sus principales atractivos.

La expedición continuará hasta mañana sábado con su programación en Galicia, visitando otros puntos de interés cultural e institucional antes de emprender su viaje de regreso a sus respectivos países de origen. Este programa, en el que participan los concellos de A Laracha, Rois y Tordoia, forma parte de la apuesta municipal por la movilidad juvenil y la cooperación internacional.