Alfonso Blanco presenta su traducción de "Eneida" en Carballo

Presentación de la obra hace unos días en Muros EC

Alfonso Blanco Quintela presentará esta tarde su traducción de la obra “Eneida” en la librería Brañas Verdes de Carballo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal.

Será a las 19.00 horas y estará acompañado del director de la colección Vétera de la editorial Rinoceronte que publicó esta obra, Raúl Gómez Pato, y del escritor Pepe Carballude. El acto estará abierto a todo el público.