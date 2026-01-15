Bergantiños
Alfonso Blanco presenta su traducción de "Eneida" en Carballo
Será este viernes a las 19.00 horas en la librería Brañas Verdes, en la capital de Bergantiños
Alfonso Blanco Quintela presentará esta tarde su traducción de la obra “Eneida” en la librería Brañas Verdes de Carballo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal.
Será a las 19.00 horas y estará acompañado del director de la colección Vétera de la editorial Rinoceronte que publicó esta obra, Raúl Gómez Pato, y del escritor Pepe Carballude. El acto estará abierto a todo el público.