Bergantiños

El Concello larachés licita el contrato para la creación de un nuevo software para pagos online

El presupuesto máximo para este nuevo servicio será 23.232 euros

Redacción
15/01/2026 21:36
Vista da la casa consistorial de A Laracha
Vista da la casa consistorial de A Laracha
EC
El Concello de A Laracha acaba de sacar a licitación el contrato del servicio para la creación de un nuevo software destinado a la gestión de las inscripciones y del pago online de las actividades municipales. El presupuesto máximo es de 23.232 euros y el plazo para presentar ofertas acaba el 30 de enero.

 El principal objetivo de la iniciativa es mejorar, facilitar y optimizar el procedimiento de inscripción. Se apuesta por una herramienta moderna, intuitiva y de fácil manejo tanto para la ciudadanía como para el personal municipal. El nuevo sistema permitirá avanzar en la digitalización de los servicios públicos y acercar a los vecinos la amplia oferta de actividades municipales durante todo el año de una forma más cómoda. 

Esta nueva aplicación será adaptable y accesible desde cualquier dispositivo y compatible con todos los navegadores web y sistemas operativos. Así, se facilitará el acceso a las inscripciones y pagos online desde cualquier lugar y en todo momento. El nuevo software será propiedad exclusiva del Concello, lo que permite una mayor autonomía. 

