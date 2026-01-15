Entrecruces honra a San Paio Xaneiro

Una de las misas en la ermita de San Paio este jueves Mar Casal

La parroquia carballesa de Entrecruces festejó este jueves a San Paio Xaneiro en la ermita de esta localidad. A pesar de las inclemencias meteorológicas durante toda la mañana, las misas estuvieron muy concurridas, al igual que la liturgia de la tarde.

También hubo sesión vermú con el grupo Alborada, con carpa para resguardarse de la lluvia. La fiesta de San Paio Xaneiro inaugura el calendario de celebraciones del nuevo año en la comarca.