Bergantiños

La Escola de Avós Educadores echa a andar en A Laracha

El programa, que fue presentado este jueves, está dirigido a todos los abuelos con nietos de cero a 18 años 

Redacción
15/01/2026 21:28
Presentación de la Escola de Avós e Avoas Educadores en Vilaño este jueves
Presentación de la Escola de Avós e Avoas Educadores en Vilaño este jueves
Mar Casal
La Asociación Cultural Adro de Vilaño y la Cruz Vermella presentaron este jueves en el centro sociocultural de Vilaño (A Laracha) la Escola de Avós e Avoas Educadores, que echará a andar en los próximos días. Está dirigida a todos los abuelos que tienen nietos de entre cero y 18 años. Además, no es necesario residir en el municipio larachés, por lo que también pueden beneficiarse otras personas de la zona. 

Es la primera vez que un programa de este tipo llega al concello larachés, promovido por la Cruz Vermella y Adro. Con esta iniciativa se pretende construir una comunidad unida y activa, además de favorecer los espacios de aprendizaje intergeneracional que enriquezcan la vida de las personas del entorno rural, tal como apuntan las entidades promotoras. 

La Escola de Avós e Avoas Educadores abordará diferentes temas de clara actualidad como la educación en la infancia, los hábitos saludables, la resolución de conflictos, los cambios sociales de las últimas décadas y el uso responsable de las nuevas tecnologías. El principal objetivo del programa es ofrecer herramientas y conocimientos a los abuelos para poder así acompañar mejor a sus nietos, según indicaron sus promotores. 

Las dos entidades promotoras también destacaron la importancia de la iniciativa, puesto que apoyar a las familias es algo fundamental y muchos abuelos constituyen un papel fundamental en la crianza de los nietos, con un peso todavía mayor en un entorno rural. Los programas de Avós Educadores ya funcionan con éxito en otros concellos de la zona desde hace años, por lo que confían en que también lo será en A Laracha. Está financiado por la Xunta de Galicia.

