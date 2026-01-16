Mi cuenta

Bergantiños

A Laracha entrega los premios de la campaña del comercio local navideña

El Concello fomenta las compras en los establecimientos de proximidad 

Redacción
16/01/2026 21:02
Entrega de los premios de la campaña larachesa
Entrega de los premios de la campaña larachesa
EC
El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Promoción Económica, Rocío López, entregaron ayer los premios de la tercera edición del programa “Agasalla comercio local, ten premio” a las personas agraciadas en el sorteo. 

La ganadora de una experiencia cultural, con estancia en Madrid y entradas para ver “El Rey León”, fue Irene Vilariño Martínez. Una experiencia turística en un spa de Sanxenxo fue para Noelia Cambón Morales, mientras que el afortunado de una experiencia gastronómica fue Alejandro Amado Villaverde. 

El Concello larachés impulsó esta iniciativa con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de comprar en el comercial de proximidad, atraer y fidelizar a la clientela y subvencionar las compras de los vecinos durante la temporada navideña. 

Se puso a disposición de los establecimientos adheridos un total de 15.000 tarjetas de rasca y gana para entregar a los clientes por cada compra de 10 euros. De estas tarjetas, 1.500 contenían un premio directo de 10 euros para consumir en el comercio local, otras 55 tenían regalos directos cedidos por las empresas y las 13.455 restantes entraban en un sorteo con los tres premios que fueron entregados ayer.

