Bergantiños

Alfonso Blanco Quintela presenta su "Eneida" en Carballo

La presentación de la traducción de este clásico se llevó a cabo en la librería Brañas Verdes

Redacción
16/01/2026 20:25
Alfonso Blanco, en el centro, durante la presentación de su obra
Alfonso Blanco, en el centro, durante la presentación de su obra
Mar Casal
El profesor Alfonso Blanco Quintela presentó este viernes su traducción de la obra “Eneida” en la librería Brañas Verdes de Carballo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal, de Virgilio. 

En el acto de presentación estuvo acompañado del director de la colección Vétera de la editorial Rinoceronte que publicó esta obra, Raúl Gómez Pato, y del escritor Pepe Carballude. La presentación de este volumen estuvo muy concurrida, con vecinos, compañeros y otros autores de la zona.

