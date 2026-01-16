Alfonso Blanco Quintela presenta su "Eneida" en Carballo

Alfonso Blanco, en el centro, durante la presentación de su obra Mar Casal

El profesor Alfonso Blanco Quintela presentó este viernes su traducción de la obra “Eneida” en la librería Brañas Verdes de Carballo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal, de Virgilio.

En el acto de presentación estuvo acompañado del director de la colección Vétera de la editorial Rinoceronte que publicó esta obra, Raúl Gómez Pato, y del escritor Pepe Carballude. La presentación de este volumen estuvo muy concurrida, con vecinos, compañeros y otros autores de la zona.