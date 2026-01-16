Cuatro institutos de la zona participan en la Liga escolar de debate

Biblioteca del IES Maximino Romero de Lema de Baio Mar Casal

Unos 60 alumnos de 15 institutos públicos de Galicia participan en la nueva Liga escolar de debate, que estrena este curso su primera edición con una representación de concellos de toda la comunidad. Se trata de una iniciativa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP impulsada dentro de las actuaciones para el refuerzo de la competencia lectora.

De la Costa da Morte y su entorno participan cuatro centros: el Eduardo Pondal de Ponteceso, el Ramón Caamaño de Muxía, el Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) y el Terra de Xallas de Santa Comba. La Liga escolar de debate está pensada como un foro de discusión a través del cual los estudiantes pueden mejorar su oratoria y la exposición de argumentos.

También promueve valores como la resolución de conflictos mediante el diálogo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo, tal como explican desde la Consellería. De hecho, tiene un carácter formativo, no competitivo. Para preparar el debate se debe trabajar la expresión y la comprensión oral y escrita, a la vez que se desarrolla el pensamiento crítico. Cada centro participa con un equipo de debate formado por cuatro alumnos de tercero y de cuarto curso de la ESO.