Milagros Cotelo abre el ciclo de exposiciones del año en el Estudo Garabato

El Estudo Garabato de Carballo acoge su primera exposición del año, que inaugurará esta noche, a cargo de la artista local Milagros Cotelo. Bajo el título “Linias e liñas”, la artista presenta una muestra original compuesta por 22 dibujos de pequeño formato realizados a bolígrafo azul. A través del uso de materiales humildes como el papel y el bolígrafo, la exposición pone en valor todo su potencial expresivo cuando se emplean con intención, sensibilidad y libertad creativa, tal como explican desde el propio estudio carballés.

Se trata de un conjunto de postales en las que la fantasía fluye sin restricciones, por lo que cada obra lleva como subtítulo “fantasía libremente imaxinada”, una referencia directa a un proceso creativo espontáneo, abierto e intuitivo. Las piezas se presentan enmarcadas en bastidores de bordar, unificando el conjunto mediante el uso del hilo como elemento común, que refuerza la idea de cohesión e identidad de la muestra. En la inauguración también actuará el músico coruñés Iván do Val, poniendo así la nota festiva a una noche llena de creatividad.