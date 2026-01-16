Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Milagros Cotelo abre el ciclo de exposiciones del año en el Estudo Garabato

Este sábado se presentará la muestra "Linias e liñas", un formato original formado por 22 dibujos

Redacción
16/01/2026 20:46
La artista Milagros Cotelo
La artista Milagros Cotelo
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Estudo Garabato de Carballo acoge su primera exposición del año, que inaugurará esta noche, a cargo de la artista local Milagros Cotelo. Bajo el título “Linias e liñas”, la artista presenta una muestra original compuesta por 22 dibujos de pequeño formato realizados a bolígrafo azul. A través del uso de materiales humildes como el papel y el bolígrafo, la exposición pone en valor todo su potencial expresivo cuando se emplean con intención, sensibilidad y libertad creativa, tal como explican desde el propio estudio carballés. 

Se trata de un conjunto de postales en las que la fantasía fluye sin restricciones, por lo que cada obra lleva como subtítulo “fantasía libremente imaxinada”, una referencia directa a un proceso creativo espontáneo, abierto e intuitivo. Las piezas se presentan enmarcadas en bastidores de bordar, unificando el conjunto mediante el uso del hilo como elemento común, que refuerza la idea de cohesión e identidad de la muestra. En la inauguración también actuará el músico coruñés Iván do Val, poniendo así la nota festiva a una noche llena de creatividad.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de la Costa da Morte pide flexibilizar las nuevas exigencias administrativas al sector pesquero
Redacción
Entrega de los premios de la campaña larachesa

A Laracha entrega los premios de la campaña del comercio local navideña
Redacción
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del cartel

Música y literatura se dan nuevo la mano en el Curruncho Pop de Carballo
Redacción
Vista de Caión

Licitada la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión
Redacción