Música y literatura se dan nuevo la mano en el Curruncho Pop de Carballo

Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del cartel EC

La biblioteca carballesa Rego da Balsa vuelve a abrir su Curruncho Pop, donde la buena música y la literatura se dan de nuevo la mano, al cumplirse su décima edición. La Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística ha preparado cinco “currunchos”, cuatro alrededor de otras tantas obras literarias y otro con sólo música.

La concejala Ángeles Pacoret y el alcalde, Daniel Pérez, presentaron ayer el cartel, destacando la calidad de todas las propuestas. La primera arrancará el sábado 24 de enero, con la música de Fernando Rubio & The Inner Demons. Fernando Rubio, que lleva editados cinco discos donde mezcla música negra, folk y pop psicodélico, presentará en Carballo su último trabajo, “Luzzy”, grabado en directo en el Festival de Jazz de Cartagena.

El sábado 21 de febrero se presentará el libro “Caballos salvajes. Gram Parsons” (1968-1973), de Jordi Puyol Nadal. Uno de los “currunchos” del pasado año estuvo dedicado a The Byrds, una de las bandas por las que pasó Gram Parsons, del que ahora se presentará el libro. Pablo Leira, Ramón Saleta, Joki, Marcos Montoto y Gabrulo se refuerzan para llegar a Carballo con Ismael Cabaleiro (Malabesta) al violín y Lucía Pernas interpretando a Emylou Harris.

El 21 de marzo se presenta el libro “Los forajidos de la música country”, de Javier Márquez Sánchez, y la música correrá a cargo de la banda HTH (Honky Tonk Heroes). El 25 de abril será el turno de “Conversaciones con Maryní”, de Esther Zecco, y la música del grupo compostelano Espiño Band. El festival remata el 16 de mayo con la obra “Bibiano, cambiar para ser un mesmo”, de Carlos Rego, que culminará con el concierto de Alfonso Espiño, acompañado por el guitarrista Xoán Piñón.