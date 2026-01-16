Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Música y literatura se dan nuevo la mano en el Curruncho Pop de Carballo

La primera jornada será el 24 de enero y la última el 16 de mayo

Redacción
16/01/2026 20:59
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del cartel
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del cartel
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La biblioteca carballesa Rego da Balsa vuelve a abrir su Curruncho Pop, donde la buena música y la literatura se dan de nuevo la mano, al cumplirse su décima edición. La Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística ha preparado cinco “currunchos”, cuatro alrededor de otras tantas obras literarias y otro con sólo música.

 La concejala Ángeles Pacoret y el alcalde, Daniel Pérez, presentaron ayer el cartel, destacando la calidad de todas las propuestas. La primera arrancará el sábado 24 de enero, con la música de Fernando Rubio & The Inner Demons. Fernando Rubio, que lleva editados cinco discos donde mezcla música negra, folk y pop psicodélico, presentará en Carballo su último trabajo, “Luzzy”, grabado en directo en el Festival de Jazz de Cartagena. 

El sábado 21 de febrero se presentará el libro “Caballos salvajes. Gram Parsons” (1968-1973), de Jordi Puyol Nadal. Uno de los “currunchos” del pasado año estuvo dedicado a The Byrds, una de las bandas por las que pasó Gram Parsons, del que ahora se presentará el libro. Pablo Leira, Ramón Saleta, Joki, Marcos Montoto y Gabrulo se refuerzan para llegar a Carballo con Ismael Cabaleiro (Malabesta) al violín y Lucía Pernas interpretando a Emylou Harris. 

El 21 de marzo se presenta el libro “Los forajidos de la música country”, de Javier Márquez Sánchez, y la música correrá a cargo de la banda HTH (Honky Tonk Heroes). El 25 de abril será el turno de “Conversaciones con Maryní”, de Esther Zecco, y la música del grupo compostelano Espiño Band. El festival remata el 16 de mayo con la obra “Bibiano, cambiar para ser un mesmo”, de Carlos Rego, que culminará con el concierto de Alfonso Espiño, acompañado por el guitarrista Xoán Piñón.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de la Costa da Morte pide flexibilizar las nuevas exigencias administrativas al sector pesquero
Redacción
Entrega de los premios de la campaña larachesa

A Laracha entrega los premios de la campaña del comercio local navideña
Redacción
Vista de Caión

Licitada la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión
Redacción
La artista Milagros Cotelo

Milagros Cotelo abre el ciclo de exposiciones del año en el Estudo Garabato
Redacción