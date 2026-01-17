Las cofradías de la Costa da Morte se suman al paro ante una normativa europea que ven “imposible” de cumplir

Basilio Otero, presidente de las cofradías españolas, tras la reunión en Galicia EFE

Representantes de las cofradías gallegas de pescadores consideran que es “imposible” cumplir con las nuevas obligaciones legales impuestas por la Unión Europea y mantienen para el lunes su convocatoria de un paro generalizado. Un paro que secundan de manera unánime las cofradías de la Costa da Morte, apoyadas también por el sector de los percebeiros, por lo que acudirán a la manifestación convocada en A Coruña.

“No es una normativa difícil de cumplir, es una normativa imposible de cumplir”, declaró el patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, en declaraciones a los medios previas a un encuentro celebrado el pasado viernes con la conselleira del Mar, Marta Villaverde, para abordar esta cuestión.

El pasado día 10 de enero entró en vigor una nueva regulación comunitaria que requiere, entre otras medidas, que los barcos den preaviso de su llegada a puerto con cuatro horas de antelación o que se lleve un registro las capturas desde el denominado ‘kilo cero’. Son exigencias que Otero ve desmesuradas para una flota de bajura como la gallega, que faena a escasos minutos de navegación de los puertos; lo que le ha llevado ha decir que esta normativa es “inútil” y “difícil de calificar sin entrar en improperios”. “O vamos al mar con certidumbre o vamos al mar a pescar multas”, subrayó, disconforme también con las sanciones económicas que la regulación prevé en caso de desviaciones en el peso de las cantidades pescadas de cada especie.

Junto a Otero el presidente de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez Sieira, ha subrayado que los representantes de los pósitos llevan tiempo advirtiendo de “lo que iba a pasar”, con escritos a europarlamentarios incluidos. “La norma salió adelante” y “las consecuencias las estamos teniendo ahora”, ha constatado.

La FNCP y otras entidades del sector pesquero mantendrán el lunes, día en el que está fijado el paro, una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar la modificación del reglamento objeto de polémica y de su evolución dependerá que la flota retome la actividad o se mantenga paralizada a la espera de una solución para este conflicto. Además, los pescadores de las cofradías se desplazarán a una manifestación en Madrid y los que no viajen a la capital se concentrarán en su sede o en la delegación o subdelegación del Gobierno de su provincia.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha dicho apoyar “las demandas del sector” y ha mostrado su sorpresa pues “dos años después de haberse publicado estas disposiciones que entran ahora en vigor” y cuando “se hicieron alegaciones por parte de la Xunta y del sector para flexibilizar, conseguir periodos transitorios y exenciones para la pesca artesanal (...) todavía no hay una solución”, y es de aplicación desde enero. “Instamos al ministerio a que busquen una solución que permita que la fltoa artesanal pueda seguir funcionando como hasta ahora. Operando con rentabilidad y seguridad jurídica”, ha resaltado, en alusión a la cita del lunes.

Por otro lado, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha transmitido su apoyo a las demandas del sector pesquero. Así, aseguran que la regulación “pone en serio riesgo de desaparición” a la flota artesanal y causa perjuicios “no solo” a los pescadores, sino a todo “el resto de eslabones de la cadena de valor del sector mar alimentario gallego”.