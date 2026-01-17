Las mascotas también van a misa en Noicela

Bendición de los animales en Noicela este sábado Raúl López Molina

Las mascotas también van a misa en la parroquia carballesa de Noicela. La iglesia parroquial de Santa María celebró este sábado la festividad de San Antón Abade, con misa y bendición de los animales, que eran muy numerosos, tanto dentro como fuera del templo.

A pesar de que el tiempo no invitaba demasiado a salir de casa, la celebración estuvo muy concurrida, influyendo también la coincidencia de que cayese a sábado. Los asistentes acudieron a pedir la protección del santo para sus mascotas, para que les ayude en la salud y en la enfermedad, al igual que a sus dueños.

Además de los vecinos de la parroquia, acudieron de otros lugares próximos con sus respectivos animales. La colonia más numerosa era de la perros, de diferentes razas, tamaño y aspecto. El año pasado incluso acudieron burros a esta misma festividad en la iglesia de Noicela. El cura párroco llevó a cabo el popular protocolo de la festividad, con la bendición a todas las mascotas que llegaban a dentro del templo, donde se resguardaban de la lluvia, y también las que esperaban en el exterior.