Los concellos de Ponteceso, Laxe, Cabana y Malpica denuncian fallos continuos en internet

Torre de telefonía Cedida

Los continuos fallos en los servicios de teléfono y de internet en la comarca ha hecho que los concellos de Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso presentasen una denuncia conjunta en la empresa Movistar. Los regidores critican las numerosas deficiencias que se producen de forma habitual, con cuatro cortes en menos de un mes, lo que origina muchos problemas para los vecinos.

Afirman que en los dos últimos meses los clientes de Movistar fueron los más afectados, mientras que, de forma paradójica, los que emplean la línea de esta empresa pueden operar sin dificultad. Los fallos afectan a las líneas fijas y también a la red de internet en los cuatro concellos de Bergantiños. Además de los vecinos particulares afectados por estos fallos, resultan muy perjudicados los negocios y las administraciones, llegando en algunos casos a paralizarse la actividad por completo.

Los centros escolares, el centro de día, los propios concellos o los centros de salud son especialmente afectados por las deficiencias en este servicio. Los concellos afectados afirman que estos problemas incluso ponen en peligro los plazos administrativos, al no poder realizarse ningún trámite si no disponen de conexión a internet. Así, reclaman a la empresa que busque una solución urgente a este problema.

A esto se suman los cortes de luz que afectan a la zona. Este mismo sábado hubo interrupciones en lugares de Malpica y Ponteceso, lo que vuelve a indignar a los vecinos afectados.