Bergantiños

La Costa da Morte prepara su desembarco en Fitur, que comienza este miércoles

Concellos y asociaciones llevan sus atractivos a la feria madrileña para su promoción 

Redacción
18/01/2026 22:05
Representantes municipales y de la CMAT en la campaña del pasado año en Fitur
Representantes municipales y de la CMAT en la campaña del pasado año en Fitur
EC
La Costa da Morte prepara su desembarco en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y que abre sus puertas mañana. Como es habitual en todas las ediciones, alcaldes, concejales, empresarios del sector y representantes del tejido asociativo se dan cita en el certamen para la promoción de su territorio, así como diferentes eventos. 

El alcalde de Dumbría, Raúl González, será el encargado de presentar O Eco do Ézaro, el espectáculo audiovisual de la cascada de esta localidad, en el que se realza la belleza de este enclave natural, así como la identidad del territorio a través de los relatos históricos. Será el miércoles en el stand de Turespaña, a las 15.30 horas. 

Su homóloga de Cee, Margot Lamela, dará a conocer el mismo día la nueva identidad visual del municipio, “Cee, muy cerca, muy tuyo”. Se trata de “una marca que nace desde dentro, construida a partir de la memoria colectiva y de una manera muy particular de entender la vida, con un lema claro y directo”, como subrayan desde el Gobierno local.

 “Un destino que no se visita, se siente”, añaden. La presentación se completará con un nuevo video promocional de Cee, con un “tono emotivo y narrativo que invita a experimentar el destino desde la emoción”. “Un recorrido sensorial por sus paisajes, sus historias y su esencia, que refuerza la idea de que Cee no se explica, se vive”, insisten. El acto será el miércoles a las 11.30 horas. 

La alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, será la encargada de dar a conocer el mismo día la próxima edición de la Mostra do Encaixe, que se celebra en la localidad del 1 al 5 de abril. Además, llevarán un video promocional del concello en el que realzan la belleza de su litoral, con el conjunto Reira, Trece y Vilán como grandes escaparates naturales

El regidor de Fisterra, Luis Insua, se estrenará en la feria madrileña como primer edil. Participará en la presentación del proyecto internacional EuroVelo, una red de rutas ciclistas de larga distancia que conecta toda Europa y que transcurre por 42 países de este continente. El acto será el jueves 22 de la mano de Turismo de Galicia. La Costa da Morte continúa apostando por su presencia en Fitur cada año, con una amplia delegación de todo el territorio en la capital de España.

La CMAT por su parte presentará el jueves la propuesta "Costa da Morte: onde a terra fala e o ceo responde", con la presencia de la directiva de la entidad y representantes municipales. 

