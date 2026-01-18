Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Vieiro presenta su programa de conducta adictivas para los institutos de Carballo

La directiva de la entidad se reunió con las orientadoras para exponerles las propuestas

Redacción
18/01/2026 20:16
Reunión de Vieiro con las orientadoras de los institutos
Reunión de Vieiro con las orientadoras de los institutos
Miembros de la junta directiva de la Asociación Vieiro se reunieron con las orientadoras de los centros de educación de Secundaria del municipio de Carballo para presentar sus programas en el ámbito educativo y reforzar así la prevención de las conductas adictivas entre los jóvenes. 

El encuentro se produjo la semana pasada en la sede de Vieiro, con la asistencia de su presidenta, Josefina Rey Baldomir; y la secretaria, María del Pilar Mata Fernández-Balbuena. Por parte de los departamentos de orientación de los centros educativos participaron Mara Lema Agra, orientadora del IES Isidro Parga Pondal; Andrea Liñares Pazos (del Alfredo Brañas), Noelia Martínez Ferreiro (Monte Neme) y Cristina Baldomir, orientadora del CPR Artai. 

Durante la reunión, la asociación Vieiro aprovechó para recordar a las orientadoras los programas referidos al ámbito educativo, que lleva a cabo la entidad en colaboración con la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y el Concello de Carballo. La entidad también les trasladó información sobre los resultados obtenidos el pasado curso escolar en sus propuestas, en las que participan todos los centros educativos del municipio desde hace varios años.

Con este tipo de encuentros que se llevan a cabo se trata por un lado, de fomentar la coordinación entre los centros educativos y la asociación Vieiro, y por otro, de aunar esfuerzos para la prevención de adiciones y otras conductas de riesgo que existen entre los adolescentes. Como es habitual, la programación presentada por Vieiro fue acogida con mucho interés por parte de las profesionales de los institutos. 

Desde Vieiro destaca la excelente colaboración que existe con la dirección de los centros educativos, algo que quiere agradecer a todos los institutos, lo que permite llevar a cabo su programación con éxito.

