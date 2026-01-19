Mi cuenta

Bergantiños

Minuto de silencio en la Costa da Morte por las víctimas de Adamuz

Concentraciones ante edificios oficiales en solidaridad tras el trágico accidente ferroviario

Redacción
19/01/2026 18:54
Minuto de silencio en Carballo
Minuto de silencio en Carballo
Mar Casal
La Costa da Morte se sumó este lunes al dolor por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En Carballo, el alcalde, Daniel Pérez, junto a concejales de la corporación, personal y el exregidor Evencio Ferrero, entre otros, se concentraron delante del consistorio. 

En A Larachahubo un minuto de silencio en el Edificio Administrativo y en el Vivero de Empresas. Actos similares se llevaron a cabo en otros concellos como Zas, Corcubión, Cee, Fisterra o Vimianzo, en tanto que en Malpica y Cerceda también se solidarizaron con las víctimas. 

Minuto de silencio en A Laracha
Minuto de silencio en A Laracha
Cedida
