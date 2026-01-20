El Gobierno y el sector acuerdan flexibilizar el control pesquero tras un día de protestas

Manifestación celebrada en Corcubión Fuentes Cee

El Gobierno central y el sector pesquero han sellado un pacto para flexibilizar la aplicación del reglamento comunitario de control de la pesca, que ha causado este lunes una ola de protestas de los pescadores, quienes han desconvocado finalmente los paros.

La Secretaría General de Pesca, las cofradías de pescadores y la patronal de los armadores Cepesca se reunieron en la tarde de ayer y, tras el encuentro, emitieron un comunicado conjunto con los pormenores de este acuerdo.

Son acuerdos en torno a los aspectos que habían generado polémica, como son las referente a las anotaciones de capturas y de la notificación previa.

Para el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cespesca), Javier Garat, el sector ha conseguido aspectos "fundamentales" por los que ha peleado, como el referido a las declaraciones de capturas de especies inferiores a los 50 kilos.

"Esto es muy importante, porque con el margen de tolerancia que hay de un 20 %, la probabilidad de que acabáramos cometiendo infracciones sin querer eran grandísima", ha explicado Garat, a la salida de su reunión con responsables del Ministerio de Agricultura.

Las cofradías también han compartido su satisfacción con lo acordado y han avanzado que desconvocan los paros que se han sucedido este lunes por todo el país.

Para el presidente de las cofradías, las flexibilizaciones son una buena noticia, dado que el anterior escenario planteaba sanciones económicas previsibles para el sector.

Por ejemplo, en cuanto a la anotación de capturas por operación de pesca, el acuerdo ha concluido que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque.

El sector también ha conseguido modificar la notificación previa de las 4 horas; de este modo no será necesario avisar con 4 horas de antelación, para evitar esperas innecesarias. Protestas de pescadores

Hasta la capital acudieron centenares de pescadores para manifestarse ante la sede de la Secretaría General de Pesca donde se ha celebrado el encuentro. Llegaron en autobuses desde zonas de Andalucía, Asturias o Galicia y han expuesto que esta normativa es una "aberración" que les dificulta faenar.

La crispación de los manifestantes ha marcado el ritmo del ambiente de la concentración, en la que se han repetido cánticos como "Queremos trabajar" y "Gobierne quien gobierne, los mares no se venden".

Los actos contra la norma de control se han extendido desde el Atlántico y el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Los pescadores de la Costa da Morte se manifestaron en Corcubión y también acudieron a la protesta de la ciudad de A Coruña, con el respaldo de políticos locales.