Los premios Youtubeiras+ tienen finalistas para su novena edición

Laura Rodríguez, finalista al premio revelación con su proyecto ‘Mareando o Xogo’ | A. CAVOLO

La novena edición de los premios Youtubeiras+ ya tiene finalistas. Un total de 28 canales competirán por los siete galardones de un certamen que vuelve a romper su marca histórica de participación, con 126 inscripciones. La gala de entrega se celebrará el próximo 7 de febrero en el Teatro Jofre de Ferrol y el acceso será libre hasta completar aforo.

Estos premios están organizados por los servicios de normalización lingüística de varios concellos gallegos, por las tres universidades de la comunidad autónoma y por la Diputación de A Coruña, entidad que forma parte de la organización desde la primera edición y que financia cada año la gala de entrega.

La diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, Sol Agra, agradeció la implicación del Concello de Ferrol en el proyecto y la cesión del espacio. También puso en valor la capacidad de Youtubeiras+ para “unir administracións, entidades e persoas ao redor da normalización do galego”.

Siete categorías

Según señaló, el certamen “abre un camiño de futuro para a lingua”, al poner el foco en la juventud y en los espacios virtuales. Recordó que Youtubeiras+ es un proyecto vivo que evoluciona al mismo ritmo que la comunidad creadora de contenidos en internet y explicó que en esta edición se premian siete categorías: Canal, Creación de Contenidos, Pódcast, Calidad Lingüística, Revelación, Red y Premio del Público. Las dos primeras cuentan con una dotación de 1.250 euros y el resto con premios de 1.000 euros, hasta repartir un total de 7.500 euros.

Entre las novedades destacó la creación del Premio al Mejor Podcast, una categoría que quiere reconocer el papel creciente de este formato para la lengua gallega y que marcará el formato de la gala, concebida como la grabación en vivo de un episodio especial. Otra novedad es que se abrió el concurso a todas las redes sociales.

La concejala de Educación, e Política Lingüística de Ferrol, Patricia Cons, ofreció los datos referentes al Premio del Público. Se propusieron 49 vídeos para optar a este premio y se emitieron 2.326 votos, para decidir el vídeo ganador, que se conocerá en la gala. La ceremonia comenzará a las 19.00 horas y estará conducida por Carlos Vieito, de Exército Mekemeke, y Leila Fernández, de O Faiado Pódcast.

Finalista premio revelación

Mareando o Xogo es un proyecto de comunicación deportiva digital que pone el foco en el fútbol femenino de la Costa da Morte, contando la actualidad y dando visibilidad a las futbolistas.

Detrás de esta iniciativa está la periodista Laura Rodríguez, y ahora figura entre las finalistas del Premio Revelación de la novena edición de los Youtubeiras+.