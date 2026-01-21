Afaber retoma la formación del grupo de apoyo a cuidadores de personas con demencia

Una sesión de Escola de Cuidadores de Afaber EC

La Asociación de Familiares de personas con alzhéimer en Bergantiños (Afaber) retoma este año la formación del grupo de apoyo para familiares y cuidadores de personas con demencia, debido a la demanda existente. El programa consistirá en una sesión mensual, que tendrá lugar el último martes de cada mes, entre las 16.00 y las 17.30 horas, en el local de Afaber ubicado en el lugar de Mirón, número 24, bajo, en Bértoa. Los encuentros estarán dirigidos por una psicóloga especializada en este ámbito, Lara Rodríguez.

La asistencia será libre y gratuita, abierta tanto a los socios como a los que no lo son. Así, desde la entidad realizan un llamamiento a todas las personas interesadas para que participen en este programa, donde tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias propias vinculadas al cuidado de personas afectadas por un deterioro cognitivo y sentirse apoyadas y comprendidas por un grupo de iguales.