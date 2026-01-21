Carballo repartirá más de 10.000 euros en los concurso de disfraces de Entroido

Disfraces en pasadas ediciones Raúl López Molina

Con la resaca de la fiestas navideñas, la Costa da Morte ya está inmersa en los preparativos del Entroido, que dará comienzo justo dentro de tres semanas. El Concello de Carballo abrirá en los próximos días el plazo para anotarse en los concursos, que tendrán su día grande el 15 de febrero.

Las comparsas y carrozas podrán anotarse hasta el día 11 de febrero, mientras que los grupos, parejas e individuales pueden apuntarse el mismo día una hora antes de que comience el concurso, el domingo 15 (hasta las 17.00 horas). En total se repartirán más de 10.000 euros en premios. De este importe, la mayor cuantía irá destinada a las gratificaciones para incentivar la participación, y se repartirán más de 4.500 euros. Así, habrá 125 euros para las comparsas infantiles y para las de adultos con menos de 25 miembros; si superan las 25 personas la cuantía sube a los 300 euros y para las carrozas se destinarán 300 euros.

En total, se concederá un máximo de 20 gratificaciones para los 20 primeros inscritos, según indican desde el Concello. Además, está previsto entregar hasta 17 premios con un máximo de 1.000 euros en accésits, en cualquiera de las categorías y modalidades. En el apartado infantil (hasta 14 años) habrá premios para las comparsas, grupos e individual. Los grupos estarán deberán de tener entre 2 y 7 integrantes, y a partir de este número ya irán en comparsas. Aquí están los premios más cuantiosos, con más de 600 euros para las cuatro mejores (300, 150, 100 y 60 euros respectivamente).

Para los adultos se añade la categoría de carrozas, que deberán de tener un mínimo de 15 miembros. El primer premio estará dotado de 1.000 euros, el segundo de 600 y el tercero de 350.

Entre las comparsas, que deberán tener un mínimo de 10 integrantes, también se repartirán otros tres premios, de 700, 400 y 200 euros respectivamente. Como es habitual en todas las ediciones, en la categoría de infantil o de adultos habrá un premio especial “Choqueiro de Bergantiños”, para una sola persona, que puede estar inscrita en cualquiera de las modalidades y tampoco precisa una inscripción específica. El premio estará dotado de 100 euros.