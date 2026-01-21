El barrio de A Milagrosa prepara el Renacemento de su Chorón

Los vecinos alrededor de su chorón en una edición anterior Raúl López Molina

El barrio carballés de A Milagrosa también está inmerso en los preparativos de su peculiar Entroido, que celebrará el sábado 14 de febrero. La comisión de fiestas prepara el tercer aniversario de esta fiesta, que han denominado el ‘Re-nacemento do Chorón’, en alusión al árbol que adornaba el entorno de la capilla de A Milagrosa.

La jornada festiva arrancará a la una de la tarde, con la música de disco Impacto y dj Bermúdez. Seguirá a las 14.00 horas con una sesión vermú a cargo del grupo de Laxe O tren da unha, que pondrá música y ritmo a la jornada. A las seis de la tarde dará comienzo la ya tradicional procesión del Chorón por el barrio de A Milagrosa, que culminará en los jardines del Fórum para celebrar el aniversario del Chorón.

Además, la música seguirá sonando desde las cuatro de la tarde con disco Impacto y los dj Bermúdez, Nyan Boe y Frankstone. Habrá una carpa climatizada con pulpeira desde primeras horas para abastecer a todas las personas que se acerquen al lugar. También se sorteará un carro con productos de Entroido, como es habitual.