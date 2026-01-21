La Xunta destina 2,3 millones para impulsar las plazas de abastos gallegas

El mercado carballés

El pasado lunes se aprobó una nueva convocatoria de ayudas para dinamizar las plazas de abastos en Galicia y promover su certificación como mercados excelentes, distinción que ya ostenta Carballo. Esta línea de apoyo cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y abarca desde el mantenimiento y mejora de los mercados ya certificados hasta la ejecución de las obras necesarias para obtener el sello.