Bergantiños

Salen a la venta las entradas para "Territorio Regueifa" en Carballo

La obra se estrenará el día 6 de febrero, tras ser aplazada en el FIOT  

Redacción
21/01/2026 20:25
Los protagonistas de "Territorio Regueifa" en su presentación
Los protagonistas de "Territorio Regueifa" en su presentación
IG
El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) retoma en el mes de febrero el estreno absoluto del espectáculo “Territorio Regueifa”, que tendrá lugar en Carballo el próximo 6 de febrero (21.00 horas). Se trata de una coproducción del festival, junto con Ainé Producións y el Centro Dramático Galego, que está dirigida por José L. Prieto y protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira. 

El estreno de la pieza tuvo que ser cancelado en el pasado mes de octubre por la baja médica de uno de los protagonistas, que ya está recuperado. Las entradas salen a la venta este jueves, a partir de las 10.00 horas, en Ataquilla.com. Con una combinación entre la forma de regueifar, la retranca y la música con los códigos del teatro de proximidad, tres reconocidos regueifeiros traen a la escena gallega una forma muy propia de humor y crítica social, acercando al público actual la historia, el oficio y el mundo de esta ancestral expresión cultural.

 Carballo y en general toda la comarca de Bergantiños son reconocidos por la riqueza de su patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del oral, que forma parte de nuestra identidad. En la localidad carballesa la regueifa se mantiene viva con los regueifeiros tradicionales y con diferentes proyectos de revitalización. Así, el FIOT no puede ser ajeno a explotar este “Territorio Regueifa”, una inédita y ambiciosa propuesta escénica que pone en valor este género artístico que consiste en una disputa dialéctica improvisada en verso entre varios participantes, y que está en consonancia con el lema de esta edición del festival, la raíz como origen de la identidad propia y colectiva. 

