Un concierto interactivo abre la programación de Apego en Carballo

Concierto interactivo este miércoles en las Escolas do Xardín Mar Casal

Las Escolas do Xardín Agra de Caldas acogieron este miércoles la primera función de la programación de Apego en este año, con un concierto interactivo ‘O dentista musical’, a cargo de Pablo Varela. La actuación, dirigida a niños de 2 a 6 años, combinó arte, salud y emociones, para a través de canciones aprender sobre higiene bucodental, autoestima, expresión emocional y hábitos saludables.

El programa continuará el 4 de febrero con ‘Nube de algodón’, de Trémola Teatro, que acercará a los más pequeños el mundo de las emociones. El 18 de febrero, Rosalía Cantareira junto a Jara Ortiz ofrecerán un concierto didáctico y participativo para dar a conocer los poemas de Rosalía de Castro inspirados en la música popular y tradicional gallega. En marzo continuará la música con ‘O Cuco veu por acá e marchou por alá’, de Percubebés, y la actuación ‘Animais encantados’.

En abril habrá ‘Canto e Bailo miúdo’, un obradoiro con la Escola do Alprendre para compartir en familia, y Moito conto, con Ana Prema, una propuesta para fomentar la lectura. En mayo habrá una andaina con Vía Inqueda y un concierto de nanas con Xoán Curiel. En junio remata el programa con unas jornadas de psicomotricidad para bebés.