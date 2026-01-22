Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Activada la alerta roja por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Costa da Morte

En Malpica este jueves se alcanzaron rachas de viento de más de 115 kilómetros por hora

A. Pérez Cavolo
22/01/2026 21:45
Temporal en Fisterra
Temporal en Fisterra
Archivo
El litoral de la Costa da Morte estará este viernes y una parte del sábado en alerta roja por olas que superarán en algunas zonas los ocho metros de altura. Aunque la alerta máxima está activada en todo el litoral, el mar entrará de noroeste, por lo que se notará sobre todo en el sur de la comarca (Fisterra, Muxía, Cee, Camariñas...). 

Según la app de previsión de olas Wave Day (desarrollada en Malpica), una de las playas en las que más se notará el temporal es la fisterrana de O Rostro donde se prevén olas a primera hora de la mañana (entre las seis y las nueve de la mañana) de más de ocho metros y una potencia que superará los 20.000 kilojulios. 

En las playas de Cee, Camariñas y Muxía, el pronóstico es que a lo largo de la mañana haya olas por arriba de los siete metros, que irán disminuyendo a medida que avance la jornada. En la zona norte de la comarca, las olas más altas (también por arriba de los siete metros) se registrarán en la playas laxenses de Soesto y Traba, donde también tendrán una potencia superior a los 19.000 Kj. 

En la playa Area Maior de Malpica, se esperan olas de unos seis metros, al igual que en Razo, aunque no se notarán tanto. 

Viento

Este jueves también se activó la alerta naranja por viento en la comarca de Bergantiños, en la que se suspendió toda actividad deportiva tanto en el interior como en el exterior. 

De hecho, el Concello de Carballo suspendió la celebración del consello parroquial de Entrecruces por el mal tiempo. En Malpica, a lo largo de la tarde las rachas de viento superaron los 115 kilómetros por hora, mientras que en Vimianzo se registraron rachas de casi 92 kilómetros por hora y de 72 en Santa Comba. Este viernes la previsión es que siga el viento fuerte en todo el litoral, por lo que se recomienda no acercarse a la costa.

