La Diputación financia los servicios de normalización lingüística con casi 500.000 euros

Los concellos de Carballo y Ponteceso se han acogido a las ayudas de forma individual

Redacción
22/01/2026 19:45
La diputada de Lingua, Sol Agra Tuñas
La Diputación de A Coruña destina ayudas de casi 500.000 euros para financiar los servicios de normalización lingüística en los concellos y otras entidades locales. En total se han aprobado 25 solicitudes de 40 concellos de la provincia. 

Estas ayudas están dirigidas a concellos de más de 5.000 habitantes con el fin de reforzar el gallego en el ámbito administrativo y social. De la comarca se han acogido los concellos de Carballo y Ponteceso, de forma individual, y de forma conjunta han concurrido Carnota y Mazaricos, Corcubión y Fisterra y Dumbría y Zas. La diputada de Lingua, Sol Agra, destacó el enorme trabajo que realizan los técnicos de normalización lingüística.

