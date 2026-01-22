La Diputación financia los servicios de normalización lingüística con casi 500.000 euros

La diputada de Lingua, Sol Agra Tuñas EC

La Diputación de A Coruña destina ayudas de casi 500.000 euros para financiar los servicios de normalización lingüística en los concellos y otras entidades locales. En total se han aprobado 25 solicitudes de 40 concellos de la provincia.

Estas ayudas están dirigidas a concellos de más de 5.000 habitantes con el fin de reforzar el gallego en el ámbito administrativo y social. De la comarca se han acogido los concellos de Carballo y Ponteceso, de forma individual, y de forma conjunta han concurrido Carnota y Mazaricos, Corcubión y Fisterra y Dumbría y Zas. La diputada de Lingua, Sol Agra, destacó el enorme trabajo que realizan los técnicos de normalización lingüística.