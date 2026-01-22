Las verduras acaparan la atención en la feria de Carballo

Un puesto de verduras en la feria de Carballo este jueves Mar Casal

Nuevo jueves de feria en Carballo y Vimianzo con escenarios muy dispares. En la capital de Bergantiños las verduras volvieron a acaparar la atención, con mucha oferta y demanda.

Nabizas, grelos, repollo, coliflor, xenos o berzas son algunas de las más demandadas en esta jornada, donde la meteorología dio un ligero respiro por la mañana. En Vimianzo, sin embargo, hubo escasa actividad, a pesar de ser festivo local, día del patrono San Vicente, con menos puestos de venta de los habituales.