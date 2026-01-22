Mi cuenta

Bergantiños

Más de un centenar de jóvenes, en la II Liga Escolar de Regueifa

El concurso se celebrará el 28 de enero en el instituto de Ponte do Porto, donde se elegirán a los finalistas 

Redacción
22/01/2026 19:42
Obradoiro de regueifa en un centro escolar de Carballo
Obradoiro de regueifa en un centro escolar de Carballo
EC
La Liga Escolar de Regueifa da Costa da Morte Norte (Soneira y Bergantiños) celebra su segunda edición en el II Encontro Bergantiñán que tendrá lugar el próximo 28 de enero en el IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas).

 La iniciativa está organizada por este centro y los institutos caballeses Isidro Parga Pondal y Alfredo Brañas, con la colaboración de los concellos de Camariñas y Vimianzo. Además de los institutos organizadores participarán en la propuesta los centros de secundaria Eduardo Pondal, de Ponteceso; Urbano Lugrís, de Malpica, y As Revoltas, de Cabana. 

El evento promueve la puesta en valor de la cultura tradicional y dará cuenta de la buena acogida que tiene entre los más jóvenes la improvisación oral, el baile ey la música, formas de expresión ancestrales que actualmente reflejan con éxito nuevas temáticas y sensibilidades estéticas. En la primera convocatoria del 28 de enero, que han denominado como “xornada de ida”, participarán un total de 120 jóvenes en el instituto porteño. 

Allí llevarán a cabo juegos de regueifa, desafíos orales por equipos, una muestra de baile y música, así como un obradoiro de baile, acompañado por pandereta y canto. Para reponer fuerzas, los participantes disfrutarán de un “almorzo regueifeiro”, con la colaboración de la empresa vimiancesa panIgnacio. En esta “xornada de ida” serán seleccionados tres finalistas regueifeiros por centro educativo para la “xonada de volta”, que se llevará a cabo en la primera semana del mes de mayo en uno de los centros de Bergantiños. 

En este segundo encuentro, el baile y el canto tradicional serán los grandes protagonistas, y allí serán elegidos los ganadores de esta segunda edición de la Liga Escolar de Regueifa. La regueifa es una disciplina que se está recuperando en Costa da Morte poniendo en marcha distintas propuestas.

