Un Paso Máis pone en marcha un grupo de pilates en Carballo

La directiva de Un Paso Máis con un cartel de actividades EC

La agrupación deportiva Un Paso Máis continúa con su firme compromiso de “coidar ao coidador” y pone en marcha el primer grupo de pilates, dirigido en exclusiva a los socios. La actividad dará comienzo en el mes de febrero y se impartirá en el centro de fisioterapia Aura de Carballo, con la dirección de una fisioterapeuta profesional.

La propuesta ha tenido un gran éxito y se cubrieron todas las plazas a los pocos minutos de anunciar la convocatoria. Por este motivo, ya se ha habilitado una lista de espera para gestionar nuevas solicitudes y se está valorando la posibilidad de abrir un segundo grupo para que no quede nadie fuera. El precio de esta actividad es de 10 euros al mes, por lo que cada sesión tiene un precio simbólico de menos de 2,5 euros.

Los interesados en la iniciativa pueden cubrir el formulario de la entidad, que destaca que es el momento “de dedicarse un tempo a un mesmo”. “E ver que os nosos socios responden con tantas ganas a estas iniciativas dános forzas para seguir traballando polo seu benestar”, subraya la agrupación.