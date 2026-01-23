Carballo presume de sus símbolos identitarios: pan y "cultura con forza"

Maruxa Suárez, Daniel Pérez y Jacobo Sutil, este viernes en la presentación Mar Casal

Carballo presentó este viernes su nuevo ciclo cultural en el que aprovechó para reivindicar los grandes símbolos de su concello: el pan, para saciar el hambre, y la cultura para hacer lo propio con el espíritu. Una “cultura con forza”, la nueva programación que arrancará la próxima semana y continuará hasta el mes de mayo, con más de 25 propuestas de teatro, cine, música, danza y fotografía.

Los moletes de pan que ilustran el cartel también estuvieron presentes en la presentación, con la participación del director de Agadic, Jacobo Sutil; el alcalde, Daniel Pérez; y la concejala de Cultura, Maruxa Suárez. La Rede Galega de Teatros e Auditorios, promovida por la Xunta, en colaboración con las 42 entidades locales asociadas, llevará a Carballo 11 propuestas escénicas hasta finales de abril, como parte de este ciclo cultural.

Entre las más destacadas se encuentran las coproducciones del Centro Dramático Galego y Ainé, “Territorio Regueifa” (estreno 6 de febrero), “Memorias dun neno labrego” (21 de febrero), con Contraproducións, así como las piezas de danza “Cicatriz” (17 abril), “Alén” (24 de abril) y “BenQuerer”, de Fran Sieira (26 de abril), que bailará a Caamaño & Ameixeiras, en su interpretación.

En su intervención, Jacobo Sutil recordó que ya está en marcha desde el 15 de enero la nueva programación anual, con más de 300 funciones hasta el mes de junio en 42 concellos, al tiempo que puso en valor la colaboración entre entidades para hacerlo posible.

“A colaboración entre concellos permítenos achegar ás programacións municipais unha oferta estable e profesional, con presenza destacada da creación galega, como se ve tamén en Carballo”, subrayó. El director de Agadic también destacó el fuerte crecimiento del público en los últimos años, al pasar de más de 80.000 personas en el 2019 hasta superar los 100.000 asistentes en 2024. Además de la programación de Primavera enDanza, el cartel de Cultura con Forza incluye el ciclo de cine Amal en Ruta, teatro en los Venres Culturais, documentales, conciertos y exposiciones.

El 30 de enero echará a andar Amal en Ruta con la proyección de “This is Gaza”, seguirá el 5 de febrero con “Janin, Jenin”, el 12 con “The time that remains”, el 19 con “Notes on displacement” y rematará el 26 de febrero con “The encampments”. A este respecto, en la presentación el regidor carballés invitó a reflexionar sobre la situación que se está viviendo en esos países en conflicto, que a pesar de estar tan alejados geográficamente, “é algo que afecta a toda a humanidade”.

Daniel Pérez reivindicó el pan y la cultura como grandes estandartes de Carballo, al igual que Maruxa Suárez. “A cultura non é un complemento. En Carballo sempre apostamos por ela con forza”, subrayó Suárez.

Los Venres Culturais abrirán con el espectáculo “Memorias dun neno labrego” y le seguirán otras funciones con artistas y compañías de primera línea. “Iribarne”, de Butacazero (28 de febrero); “Voa voa”, de Talía Teatro (1 de marzo); o “A penúltima”, de Carlos Blanco (20 de marzo) son otras de las propuestas destacadas en este ciclo. Las entradas y los bonos se pondrán a la venta el 29 de enero en billeteira.carballo.gal.

Otra de las propuestas destacadas de Cultura con Forza es el concierto de Amancio Prada el 8 de mayo, que llevará a Carballo “Voces e pegadas de Rosalía de Castro”. También se incluye en esta programación A través da lente, con dos documentales, la entrega de los premios Xosé Manuel Eirís y un curso de fotografía. En el apartado de exposiciones, el 12 de marzo llegará al Pazo da Cultura una muestra sobre Alfredo Brañas.