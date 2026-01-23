El catedrático Ángel Carracedo presentará el proyecto 'Xenoma Galicia' en Carballo

Ángel Carracedo en una imagen de archivo IG

El Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB) organiza en Carballo la charla sobre el “Proyecto Xenoma Galicia”, que impartirá el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago y prestigioso genetista Ángel Carracedo, Será el próximo jueves 29 de enero en el Pazo da Cultura.

Con esta conferencia, además de difundir la ciencia, el IEB pretende mostrar su apoyo al trabajo que desempeñan los científicos, tan necesario para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y que en muchos casos desempeñan en condiciones precarias. Ángel Carracedo es de los investigadores que mejor encarna el trabajo de los científicos, que desempeña con esfuerzo, discreción y constancia, a la vez que lleva a cabo una gran labor de divulgación.

La presentación del acto en Carballo correrá a cargo de la filóloga Lucinda Andrade Cives y el historiador Luis A. Giadás. Con este proyecto Xenoma Galicia se recopilará una muestra genética de unas 400.000 personas que permitirán la detección precoz de enfermedades como el cáncer para potenciar así su investigación.