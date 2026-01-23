Fernando Rubio & The Inner Demonds abren el Curruncho Pop

Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

A Laracha recupera su proyecto sobre la memoria local con testimonios de emigrantes

La iniciativa continúa en la parroquia de Erboedo, donde se recogen las vivencias de los vecinos

Manuel Froxán Rial
23/01/2026 22:07
Grabación del proyecto A memoria da Laracha
Grabación del proyecto A memoria da Laracha
EC
El Concello acaba de retomar en la parroquia de Erboedo las grabaciones del proyecto ‘A Memoria da Laracha’, con el que se llevará a cabo un nuevo documental de características similares al presentado en el pasado mes de octubre con el título ‘Os oficios tradicionais’. Esta nueva fase del programa se centra en la temática de la emigración, un fenómeno que marcó profundamente la historia social y familiar del municipio.

 A través de encuentros con los vecinos se están recogiendo testimonios de las personas que tuvieron que emigrar en su día, así como vivencias, recuerdos y experiencias asociadas a este proceso vital. Además, al igual que en la etapa anterior, se continúan documentando leyendas populares y conocimientos vinculados a la medicina tradicional, tal como explican desde el consistorio.

 Las grabaciones se realizan por los mismos profesionales que elaboraron el primer documento, el escritor y documentalista arteixán Xabier Maceiras y el realizador audiovisual larachés Raúl Lorenzo, garantizando así la continuidad metodológica y narrativa del proyecto. ‘A Memoria da Laracha’ se enmarca en el programa municipal de prevención de la soledad no deseada, promoviendo la participación activa de las personas mayores, el encuentro intergeneracional y la puesta en valor de la memoria colectiva como herramienta de cohesión social y bienestar emocional. 

El nuevo documental supone la continuidad natural de ‘Os oficios tradicionais’, ampliando el foco hacia otro de los grandes ejes de identidad local. El Concello larachés anima a todas las personas que estuviesen emigradas y quieran compartir su experiencia que se ponga en contacto con el departamento de Servicios Sociales de A Laracha en el teléfono 981 612 811 o enviando un correo electrónico a servizos.sociais@alaracha.es. 

Los testimonios podrán formar parte de este o de otros futuros trabajos audiovisuales. ‘A Memoria na Laracha’ cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

