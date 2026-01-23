Mi cuenta

Bergantiños

Fernando Rubio & The Inner Demonds abren el Curruncho Pop

El concierto será este sábado en la biblioteca Rego da Balsa, a partir de las 20.00 horas

Redacción
23/01/2026 22:01
Una de las actuaciones en el Curruncho Pop el pasado año
Una de las actuaciones en el Curruncho Pop el pasado año
Raúl López Molina
La biblioteca Rego da Balsa de Carballo acogerá esta tarde (20.00 horas) la primera de las sesiones del Curruncho Pop, con la música de Fernando Rubio & The Inner Demonds. El festival cumple su décima edición. Fernando Rubio fue el guitarrista y compositor de la clásica banda de soul y r&b Ferroblues, y también guitarra solista de Bantastic Fand, banda del malogrado Nacho Para, que participó hace unos años en el Curruncho Pop dedicado a George Harrison.

 Ahora vuelve a inaugurar el mismo festival, donde presentará su último trabajo, “Luzzy”, grabado en directo en el Festival de Jazz de Cartagena, acompañado de dos de los Inner Demons, el guitarrista Joaquín Talismán y el percusionista Paco del Cerro. Es la únicas sesión con solo música, ya que en los demás “currunchos” se incluye una pieza literaria.

