La gastronomía de la Costa da Morte estará en Madrid Fusión con ‘A paisaxe que sabe’

Una de las presentaciones del pasado año en el stand provincial de Madrid Fusión Cedida

Los representantes de Mazaricos, Ponteceso y Coristanco serán la principal voz de la Costa da Morte en la participación de la Diputación de A Coruña en Madrid Fusión 2026, donde la institución provincial desplegará el programa ‘A paisaxe que sabe’ para situar el producto y a los profesionales del territorio en uno de los mayores escaparates gastronómicos internacionales. La feria se celebrará del 26 al 28 de enero en IFEMA (Madrid) y reunirá a miles de profesionales del sector.

La Diputación estará presente con un espacio propio en el pabellón 14, desde el que la Área de Turismo y Promoción Económica desarrollará un programa continuado de showcookings, presentaciones, catas y degustaciones protagonizadas por productores y cocineros de la provincia. Entre ellos destacan tres nombres vinculados directamente a la Costa da Morte: Fabián Mouzo, del restaurante O Camiño Fala de Mazaricos; Silvia Facal y Rafa Varela, del restaurante Balarés de Ponteceso; y la empresa Despensa D’Lujo de Coristanco, que presentará su Fabada Galaica.

Los showcookings permitirán mostrar distintas maneras de entender la cocina gallega actual a partir del producto local, desde reinterpretaciones de recetas tradicionales hasta propuestas de cocina contemporánea ligadas al territorio. A estas demostraciones se sumará la participación de la chef Lucía Freitas, del restaurante A Tafona de Santiago de Compostela, con estrella Michelin, que aportará una visión de alta cocina basada también en materias primas de la provincia.

Además de la cocina en directo, el stand provincial acogerá presentaciones y degustaciones de productos como las Gallegas de Nata da Coruña, las conservas artesanas, los quesos con denominación de origen Arzúa-Ulloa, así como elaboraciones de Chichalovers (Santiago) y Biosbardos (Cambre), configurando una muestra amplia de la diversidad agroalimentaria coruñesa. La programación incluirá también relatorios y catas dirigidas por el catador y formador Alejandro Paadín, centradas en distintas zonas vitivinícolas gallegas como Betanzos, Barbanza, Iria y la Ribeira do Ulla, así como una cata vertical de quesos conducida por Óscar Ramil, gerente del Consello Regulador de la DOP Arzúa-Ulloa.

Esta será la cuarta participación de la Diputación de A Coruña en Madrid Fusión. El vicepresidente y diputado de Promoción Económica, Xosé Regueira, subrayó la relevancia de esta cita como plataforma de promoción profesional: “É o primeiro gran evento do ano no que os produtos e os produtores, e en xeral toda a cadea de valor da gastronomía da provincia da Coruña, se destacan nun escenario privilexiado diante de público profesional”. Regueira insistió en que la presencia institucional busca situar el producto de proximidad y el talento local en un contexto de máxima visibilidad y prestigio.

Desde la Diputación de A Coruña recuerdan que el programa ‘A paisaxe que sabe’ vincula gastronomía, territorio y turismo, proyectando una imagen de la provincia basada en la calidad, la identidad y la sostenibilidad. La participación en Madrid Fusión permitirá reforzar la proyección exterior de los productores y cocineros de la Costa da Morte y del conjunto del territorio coruñés, consolidando su posición en los circuitos gastronómicos profesionales y contribuyendo a generar nuevas oportunidades para el sector agroalimentario y hostelero.