Bergantiños

La borrasca ‘Joseph’ activa una nueva alerta por lluvias en la Costa da Morte

En el interior hay aviso amarillo por precipitaciones y en la costa sube a naranja por las olas y el viento

A. Pérez Cavolo
25/01/2026 22:54
El fuerte oleaje afectó a Fisterra todo el fin de semana
Tras varios días afectada por el mal tiempo, la Costa da Morte empezará la semana con una nueva borrasca, ‘Joseph’, por la que se ha activado la alerta amarilla por lluvias y la naranja por olas en el litoral. 

Según la AEMET, está previsto que este nuevo temporal deje precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la Costa da Morte, aunque lo peor se lo llevarán algunos municipios del interior de la provincia de Pontevedra, donde está activada la alerta roja por riesgo de inundaciones. En el litoral, en donde hasta este domingo continuaba activada la alerta roja por fenómenos costeros, este lunes bajará a amarilla en la zona norte de la comarca y a naranja en el sur. 

En concreto, según la app de previsión de olas Wave Day, en Malpica se esperan olas que superarán los seis metros de altura a partir de 13 horas, cuando comenzará a subir la marea, con una potencia por arriba de los 15.000 kilojulios. En el arenal laxense de Soesto, se prevén olas de hasta ocho metros de altura a primera hora de la tarde, con una potencia de más de 22.000 Kj, mientras que en Traba habrá ondas de más de siete metros, al igual que en Nemiña (Muxía), Lires (Cee) y O Rostro (Fisterra). Debido a las malas condiciones del mar, se desaconseja acercarse a la costa, especialmente en las horas de la pleamar. 

El oleaje en la costa fisterrana superó los ocho metros de altura

Destrozos en el mobiliario público y un rosario de accidentes de tráfico, las principales consecuencias

Mañana martes la situación empeorará ligeramente. Asimismo, el viento seguirá siendo protagonista en las próximas jornadas, en especial en el litoral. A partir del mediodía se esperan vientos que superarán los 70 kilómetros por hora. Este domingo las rachas máximas de viento se volvieron a registrar en Malpica, con máximas de 103 kilómetros por hora. 

El viento también se dejó sentir en Vimianzo, con rachas máximas por encima de los 94 kilómetros por hora, mientras que en Camariñas se alcanzaron los 66 kilómetros por hora y en Santa Comba los 72. Los ríos por el momento se mantienen controlados, si bien en los últimos días se activó la vigilancia del ríos Grande de Vimianzo por las posibles subidas de caudal. Hasta la tarde de este domingo, el Xallas bajaba por Santa Comba con un caudal medio de 42 metros cúbicos por segundo y un nivel de dos metros, mientras el Anllóns en la desembocadura de Ponteceso registra un caudal de 28 metros cúbicos por segundo, siendo mucho menos el paso del río bergantiñán por Carballo. 

Habrá que esperar las aportaciones derivadas de esta nueva borrasca para saber si es necesario activar el Plan Especial de Riesgo de Inundaciones en la comarca. Para el resto de la semana la previsión es que seguirán las lluvias en toda la Costa da Morte. Se despedirá así un enero especialmente lluvioso, con muy pocos días despejados (solo tres), siguiendo la tendencia de 2025, en el que las precipitaciones aumentaron un nueve por ciento en todo el año.

