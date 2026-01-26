El Melga cruza el Atlántico a través de las ondas

El director del Melga, Ricardo Pérez y Verdes Cedida

El director del Melga de Ponteceso, Ricardo Pérez y Verdes, participó en una entrevista radiofónica del programa “Allende los mares atlánticos”, que se emite en Argentina gracias a la asociación ABC Corcubión, una centenaria entidad que desde sus inicios luchó por la mejora de su tierra de partida, la Costa da Morte.

En la entrevista se habló de los juegos y juguetes con los que se entretenían nuestros abuelos, sus nombres y sus normas regladas en Galicia, especialmente en la Costa da Morte de principios del siglo XX, el tema plantado por el conductor del programa, Daniel, un argentino con raíces en Pontevedra, que se dedica a divulgar el patrimonio cultural de Galicia a través de su programa de radio.

En la conversación también se habló mucho del Melga, de las instalaciones de Ponteceso, y la labor de divulgación que realiza Pérez y Verdes. La entrevista discurrió a veces hablando gallego y los juegos y deportes tradicionales como principales protagonistas, con analogías entre la tierra argentina y la Costa da Morte.