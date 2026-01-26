El PSOE acusa al PP de doble discurso por el reglamento de control de pesca

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias Cedida

El PSOE recordó este lunes que el Partido Popular apoyó en Bruselas el Reglamento de Control de la Pesca que ahora critica en Galicia, y acusó a los populares de mantener un discurso contradictorio respecto al sector marítimo. La parlamentaria socialista Patricia Iglesias reprochó que el PP se presente en la comunidad como defensor de la pesca mientras respaldó en la Unión Europea una norma que ahora cuestiona públicamente.

Los socialistas respondieron así a las declaraciones realizadas por el PP en Muxía, donde los populares aseguraron estar “do lado da xente do mar” y se definieron como “o partido da pesca”. Para Iglesias, “non se pode dicir unha cousa aquí e facer a contraria en Europa, especialmente cando falamos dun sector estratéxico para Galicia e para a economía da costa”. En este sentido, iglesias reclama rigor y coherencia en un asunto que afecta directamente a la actividad diaria de la flota y al conjunto de la economía vinculada al mar.

Los socialistas advirtieron que el debate sobre el futuro del sector pesquero y del rural gallego debe situarse también en el marco de las políticas europeas de financiación. En este sentido, alertó de que la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual y el diseño de la PAC para el período 2028-2035 suponen un cambio de modelo que puede debilitar las políticas comunes que sostienen el sector primario.

Por último, los socialistas señalaron que la integración de instrumentos clave en un fondo único, con menos recursos para agricultura, pesca y cohesión territorial, abre un escenario de incertidumbre para las zonas rurales y costeras. Añadieron que el recorte previsto supera el 20% de los fondos destinados a estos ámbitos, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad económica y social de numerosos territorios.