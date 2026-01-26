Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La borrasca Joseph causa intensas lluvias y se intensifica en la Costa da Morte

Santa Comba registra este lunes 115 litros de agua acumulados por metro cuadrado y el viento alcanzó los 118 kilómetros por hora en Vimianzo

Redacción
26/01/2026 22:01
Río desbordado en vimianzo
Río desbordado en vimianzo
MCS
La borrasca Joseph entró en la península con lluvias, rachas de viento y nieve, un fenómeno atmosférico que se intensificará este miércoles para empezar a remitir el jueves. En la Costa da Morte las lluvias son continuas, provocando anegamientos y aumentando el caudal de los ríos con desbordamientos, como en el caso del de Vimianzo. 

Santa Comba es el lugar donde llueve este lunes, con al menos 115 litros de agua acumulada por metro cuadrado, según los datos recogidos por MeteoGalicia. También están siendo destacadas las precipitaciones registradas a lo largo de todo el día en Zas (82 litros) y en Vimianzo (47 litros). En cuanto al viento, la racha máxima de la Costa da Morte la registró Vimianzo, con 118 kilómetros por hora. 

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta nueva borrasca consta de dos fases: la primera, entre el lunes y el martes está marcada por precipitaciones asociadas a una masa de aire templado y húmedo; la segunda, más significativa, se producirá el miércoles, con la formación de una mesobaja de cruzará la península de oeste a este y generará “un descenso térmico marcado, precipitaciones generalizadas y nevadas en montañas y en amplias zonas de la meseta norte”. 

Anegamiento en Rus (Carballo)
Anegamiento en Rus (Carballo)
Mar Casal

La Costa da Morte estará este martes y miércoles en alerta amarilla en tierra y naranja en el litoral. En cuanto a las temperaturas, bajarán el miércoles oscilando entre los 4 y los 10 grados en Cerceda, los 6 y 12 grados en Carballo y los 8 y 13 grados en Fisterra, según las previsiones de MeteoGalicia. Por el momento, la atención se concentra en los problemas que puedan causar la acumulación de lluvias. En Vimianzo, donde es habitual que se desborde el río cuando llueve intensamente, las aguas se desbordaron y se pidió a los vecinos retirar los coches estacionados de las calles Tras do Muíño D y Álvaro Cunqueiro, en previsión de problemas con el agua. Hubo anegamientos en algunas carreteras de la comarca, como en el municipio de Zas. 

El río Anllóns, a su paso por Carballo, incrementó también su caudal, aunque lejos de desbordarse. Joseph perderá intensidad el jueves, si bien persistirá aun cierta inestabilidad residual. Se recomienda extremar las precauciones, sobre todo en la carretera. 

