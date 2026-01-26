Mi cuenta

Diario de Ferrol

Las arcas de la Costa da Morte recibirán más de 35,6 millones de los tributos del Estado

Se trata de un incremento de casi el 23% con respecto a las aportaciones de financiación local del pasado ejercicio

A. Pérez Cavolo
26/01/2026 23:50
Pleno de Carballo celebrado este lunes
Pleno de Carballo celebrado este lunes
Mar Casal
Los ayuntamientos de la Costa da Morte ingresarán en 2026 más de 35,6 millones de euros a través de su participación en los tributos del Estado, lo que supone un incremento generalizado respecto a las cantidades percibidas en 2025. En conjunto, las transferencias estatales crecerán en la comarca en torno a 6,63 millones de euros, lo que supone que las arcas municipales de la zona ingresarán casi un 23% más que en el anterior ejercicio. 

Según los datos detallados de las entregas a cuenta publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, las subidas en la participación de los tributos estatales en los concellos de la Costa da Morte oscilan entre el 16,7% y el 35,15 por ciento. Carballo vuelve a situarse como el municipio que más recursos recibe, con 10.176.964 euros, frente a los 8.185.294 del pasado ejercicio, lo que representa un aumento de 1,99 millones de euros y un crecimiento del 24,33 por ciento. 

Le siguen A Laracha, que pasa de 2,74 a 3,41 millones (663.067 euros más que en 2025), Santa Comba, con 2,82 millones (532.650 euros a mayores), y Cee, que supera los 2,24 millones tras sumar más de 402.000 euros. El mayor incremento porcentual corresponde a Fisterra, que sube un 35,15% y alcanzará en 2026 los 1,31 millones de euros, mientras que Cerceda crecerá un 25,40% hasta situarse en 2,05 millones. 

En términos absolutos también destacan Coristanco, que recibirá 1,70 millones (286.996 euros más), Camariñas, con 1,51 millones (267.774 euros más), y Ponteceso, que se sitúa en 1,47 millones, lo que supone ingresas, a mayores 253.323 euros. En el resto de municipios las subidas se mueven en torno al 20%. Cabana alcanzará 1,07 millones (+178.814 euros), Dumbría 914.324 euros (+153.950), Laxe 775.805 euros (+133.099), Malpica 1,57 millones (+278.186), Muxía 1,16 millones (+195.596), Vimianzo 1,90 millones (+272.505) y Zas 1,13 millones (+188.839). Corcubión, con menor volumen poblacional, pasará a 438.571 euros, con un aumento del 21,21%. 

Se trata de entregas a cuenta récord por parte del Estado a los ayuntamientos de la comarca, que en un contexto de incremento generalizado del gasto corriente por la inflación, son recibidas por las arcas municipales como agua de mayo. En este sentido, cabe recordar que estas transferencias mensuales que reciben los concellos constituyen una parte esencial de la financiación local y resultan determinantes para cubrir servicios básicos, gastos de funcionamiento e inversiones. 

De hecho, en muchos concellos, estas transferencias estatales representan más de la mitad de sus ingresos, por lo que una merma o un retraso en las mismas pone en peligro la financiación de los servicios básicos. Es algo que incluso sucede en ayuntamientos grandes como Carballo, donde hasta el debate presupuestario puso en evidencia esta dependencia que solo podría reducirse subiendo impuestos y tasas.

