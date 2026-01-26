Los callos de Carnés abrieron los showcookings en Madrid Fusión

Fabián Mouzo y Lara Alvarellos este lunes en Madrid Fusión IG

La feria Madrid Fusión arrancó este lunes en el pabellón de Ifema con presencia destacada de la Costa da Morte a través del área de Turismo de la Diputación de A Coruña con su programa “A paisaxe que sabe”. El certamen, uno de los principales escaparates gastronómicos del país, continuará hasta mañana miércoles con diferentes propuestas y degustaciones.

Los callos de Carnés, al estilo de la Faguía de esta localidad de Vimianzo (declarada de Interese Turístico Galego) abrieron los showcookings, con los cocineros Fabián Mouzo y Lara Alvarellos. También elaboraron albóndigas de atún en salsa verde, que conquistaron los paladares en Madrid. Fabián Mouzo, de Vimianzo, y Lara Alvarellos, desde hace un año están al frente del hotel boutique O Camiño Fala, en Mazaricos, donde su menú degustación es uno de sus platos fuertes.

Además de Vimianzo y Mazaricos, en la feria están representados los concellos de Ponteceso y Coristanco a través de otros conocidos restauradores y la venta de productos exclusivos. Se trata de Silvia Facal y Rafa Varela, del restaurante Balarés (Ponteceso) y la empresa Despensa D’Lujo de Coristanco, que presentará su Fabada Galaica. Entre los productos que se exhiben estos días en la feria también destaca el pan de Carballo.

Los showcookings que se realizan en esta feria permiten mostrar distintas maneras de entender la cocina gallega actual a partir del producto local, desde reinterpretaciones de recetas tradicionales hasta propuestas de cocina contemporánea ligadas al territorio. A estas demostraciones se suma la participación de la chef Lucía Freitas, del restaurante A Tafona de Santiago de Compostela, con estrella Michelin, que aportará una visión de alta cocina basada también en materias primas de la provincia.