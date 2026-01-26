Mi cuenta

Sogama refuerza el transporte de residuos por carretera ante la interrupción de trenes

Debido a la interrupción, por parte de ADIF, de la circulación ferroviaria en Vigo y Ourense por las condiciones meteorológicas adversas

Redacción
26/01/2026 19:25
Transporte ferroviario con vagones de Sogama
Transporte ferroviario con vagones de Sogama
Adolfo Pérez
 Sogama ha reforzado el transporte de residuos por carretera debido a la interrupción, por parte de ADIF, de la circulación de los trenes de Vigo y Ourense por las condiciones meteorológicas adversas. Cabe recordar que los convoyes de alta velocidad sí circulan, aunque con una limitación temporal de velocidad. 

En un comunicado emitido, Sogama explica que transporta “por tren el 55% de los residuos” que gestiona en su Complejo Medioambiental de Cerceda, por lo que la compañía activó el protocolo operativo que rige para este tipo de situaciones a fin de seguir prestando, en las circunstancias actuales, el mejor servicio posible a ayuntamientos y ciudadanos. 

Desde Sogama detallan que la incidencia “ya ha sido puesta en conocimiento de los entes locales”, a los que ha pedido su colaboración y también su comprensión ante un escenario sobrevenido que, explican, “inevitablemente” ralentizará el ritmo de trabajo de determinadas plantas de transferencia distribuidas por el conjunto de la comunidad gallega, así como la salida y llegada al punto de destino de sus contenedores de residuos, con capacidad para veinte toneladas y homologados para ser transportados por tren y carretera. 

