Diario de Ferrol

Bergantiños

Un cocido para el club de pádel larachés

Una quincena de personas disfrutaron de este plato típico en el bar Alfonso, de Anxeriz-Tordoia

Redacción
26/01/2026 21:12
Asistentes al cocido el fin de semana
El Pádel Club del café bar A Guadalupe, de A Laracha, se reunió el pasado sábado en el café bar Alfonso, del término de Anxeriz-Tordoia para disfrutar de un pantagruélico cocido, en las vísperas del Entroido.

A la comida se sumaron una quincena de participantes que disfrutaron de un excelente plato típico de esta época del año, además de postres y digestivos hasta avanzada la tarde. Los asistentes, además de la rica gastronomía, pudieron disfrutar de una jornadas en buena compañía en esta jornada invernal.

