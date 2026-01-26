Un cocido para el club de pádel larachés

Asistentes al cocido el fin de semana EC

El Pádel Club del café bar A Guadalupe, de A Laracha, se reunió el pasado sábado en el café bar Alfonso, del término de Anxeriz-Tordoia para disfrutar de un pantagruélico cocido, en las vísperas del Entroido.

A la comida se sumaron una quincena de participantes que disfrutaron de un excelente plato típico de esta época del año, además de postres y digestivos hasta avanzada la tarde. Los asistentes, además de la rica gastronomía, pudieron disfrutar de una jornadas en buena compañía en esta jornada invernal.