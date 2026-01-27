La borrasca 'Joseph' deja desbordamientos y varias incidencias en la zona

Auga en la carretera de A Canosa, en Rus (Carballo) Mar Casal

Sin apenas tregua tras el paso de la borrasca ‘Ingrid’, un nuevo frente, ‘Joseph’, entraba con fuerza el lunes en la Costa da Morte, para dar este miércoles el relevo a ‘Kristin’, cuyos efectos persistirán hasta el jueves.

‘Joseph’ entraba el lunes con vientos que alcanzaron los 144 kilómetros por hora en Vimianzo y rozaron los 126 kilómetros en Malpica, así como con intensas tormentas y granizadas, que continuaron este martes, aunque en menor medida.

Son las precipitaciones las responsables de la mayor parte de las incidencias en la zona, con ríos desbordados, bolsas de agua en carreteras, cortes viarios, accidentes de tráfico y anegamientos. El lunes se recogieron en Santa Comba hasta 177,6 litros de agua acumulada por metro cuadrado. Llovió también intensamente en Zas, con 133,3 litros acumulados, así como en Coristanco, con 89,7. En la mañana de este martes se apreciaban los efectos del temporal que azotó toda la noche y, si bien hubo cierta calma, las previsiones apuntan a que este miércoles volverá a ser una jornada de lluvias intensas acompañadas por un descenso de las temperaturas debido a la entrada de otra borrasca, ‘Kristin’, que no amainará hasta el jueves.

El río Anllóns desbordado en el San Martiño de Carballo Mar Casal

‘Joseph’ provocó el fuerte aumento del caudal de los ríos, con desbordamientos del Grande do Porto a su paso por Torelo y del Cambeda en Vimianzo. La Xunta tiene en marcha el plan Inungal contra inundaciones, con especial seguimiento del Anllóns en Cabana y Ponteceso y del Grande en Vimianzo. En el caso de Carballo, el Anllóns también se ha desbordado en el San Martiño, pero sin riesgo en el centro urbano ya que las obras realizadas para su contención así lo garantizan. No obstante, se cortó el acceso al Bosque do Añón, en A Cepeira y O Muíño do Quinto por anegamientos. En Zas, la crecida del río Grande obligó a cerrar los accesos a la plaza Jorge Mira de Baio y quedó anegada la zona próxima al puente de Brandomil. “Los trabajadores de la brigada de obras están trabajando desde primera hora de la mañana para recuperar los desperfectos causados por el temporal”, señalaba el Concello de Zas en sus redes sociales.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reiteró la petición de precaución a la ciudadanía ante la evolución de las predicciones meteorológicas para los próximos días, que prolongan los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comunidad. En una visita a la sede de la Delegación en Galicia de la Aemet, en A Coruña, Blanco repasó con el delegado de la Aemet, Francisco Infante, y el equipo de profesionales de la Agencia el impacto de la borrasca ‘Joseph’ en Galicia y la evolución de las predicciones para las próximas horas.